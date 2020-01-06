В Петербурге проходит церемония прощания с онкологом Павленко

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В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака. Об этом сообщает РИА «Новости».

Около 200 человек пришли проститься с врачом. Он будет похоронен в понедельник, 6 января, на Киновеевском кладбище.

Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. В марте 2018 года у него диагностировали рак желудка, однако он продолжал оперировать и консультировать пациентов с онкологией.

Кроме того, он публично рассказывал о том, как борется с заболеванием и призывал людей, оказавшихся в таком же положении никогда не сдаваться. Андрей Павленко скончался на 42 году жизни.