Памятник Бандере предложил установить украинский мэр на границе с Россией
close
На Украине мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) Степану Бандере в приграничном городе Конотоп, передает ТАСС.
Марцинкив утверждает, что обсудил вопрос об установке монумента с мэром Конотопа Артемом Семенихиным.
Он отметил, что для украинцев Бандера — «символ несокрушимой борьбы», в то время как в Москве его «боятся».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Идеологи национализма»: Украине советуют отказаться от Бандеры