Памятник Бандере предложил установить украинский мэр на границе с Россией

На Украине мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) Степану Бандере в приграничном городе Конотоп, передает ТАСС.

Марцинкив утверждает, что обсудил вопрос об установке монумента с мэром Конотопа Артемом Семенихиным.

Он отметил, что для украинцев Бандера — «символ несокрушимой борьбы», в то время как в Москве его «боятся».

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