Акция в память о генерале Сулеймани прошла у посольства Ирана в Москве

Акция в память об убитом генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани прошла у иранского посольства в Москве, сообщает РИА Новости.

В акции у посольства приняли участие несколько десятков студентов из Ирана. В посольстве заявили, что граждане России также возложили цветы в память о Сулеймани.

В Ассоциации иранских студентов в Москве назвали убитого генерала «одной из самых сильных личностей, которые выступали против всех террористов».

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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