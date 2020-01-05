Скворцова выразила соболезнования в связи со смерть онколога Павленко

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге врача-онколога Андрея Павленко, скончавшегося из-за рака желудка. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Скворцова отметила, что личный пример врача «помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление».

Также министр высоко оценила профессиональную деятельность Павленко и его общественную работу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Врач-онколог Андрей Павленко скончался 5 января. Долгое время он вел блог в социальных сетях о своем лечении, где незадолго до смерти опубликовал прощальное обращение с призывом к больным не сдаваться.

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