Четыре человека погибли при пожаре в Карелии
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Четыре человека погибли в результате пожара в Карелии, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, пожар произошел в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово вечером 4 января. При тушении были обнаружены тела четырех мужчин.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и причины смерти погибших.
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