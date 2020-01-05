Четыре человека погибли при пожаре в Карелии

Четыре человека погибли в результате пожара в Карелии, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, пожар произошел в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово вечером 4 января. При тушении были обнаружены тела четырех мужчин.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и причины смерти погибших.

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