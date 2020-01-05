Мужчина в Тольятти попытался украсть 50 плиток шоколада
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В Самарской области мужчина попытался украсть 50 плиток шоколада в одном из магазинов в Тольятти. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что местный житель воспользовался моментом, когда рядом не было продавцов, спрятал кондитерские изделия под куртку и покинул магазин.
Всего, по предварительным данным, торговой точке был нанесен ущерб в размере более пяти тысяч рублей.
Полицией был задержан 23-летний мужчина, который получал штраф за мелкое хищение. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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