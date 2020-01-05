Жители районов в Пензе и Саратове остались без отопления

В МЧС рассказали об отключении теплоснабжения в нескольких районах Пензы и Саратова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в Пензе без отопления остались почти 150 домов. Причиной этому стал прорыв трубопровода.

Кроме того, более 3,5 тыс. жителей Саратова также были лишены отопления из-за дефекта на теплосетях.

На места ЧП выехали ремонтные бригады. Уточняется, что температура воздуха в Пензе составляет 0°С, а в Саратове — +1°С.