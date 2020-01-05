Жертвами пожара под Пензой стали три человека

В Пензенской области в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета региона.

Отмечается, что в селе Соболевка Каменского района в доме произошло возгорание.

В результате пожара погибли трое: мужчины 1948 и 1963 года рождения и женщина 1940 года рождения.

СК проводит проверку на возможную причастность третьих лиц к пожару.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двое погибли при пожаре под Ростовом

— Тело ребенка найдено на месте пожара в Ставропольском крае

— В Петербурге произошел пожар в здании с газовыми баллонами