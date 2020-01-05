Жертвами пожара под Пензой стали три человека
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В Пензенской области в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета региона.
Отмечается, что в селе Соболевка Каменского района в доме произошло возгорание.
В результате пожара погибли трое: мужчины 1948 и 1963 года рождения и женщина 1940 года рождения.
СК проводит проверку на возможную причастность третьих лиц к пожару.
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