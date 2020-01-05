Ребенок вылетел из аттракциона в Казахстане
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В Алма-Аты катавшийся в парке развлечений ребенок вылетел с аттракциона. Об этом сообщает портал kaztag.kz.
Отмечается, что инцидент произошел на аттракционе, который называется «Рогатка».
Мальчик был доставлен в городскую больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Уточняется, что ребенок получил переломы рук и ног.
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