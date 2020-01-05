Ребенок вылетел из аттракциона в Казахстане

В Алма-Аты катавшийся в парке развлечений ребенок вылетел с аттракциона. Об этом сообщает портал kaztag.kz.

Отмечается, что инцидент произошел на аттракционе, который называется «Рогатка».

Мальчик был доставлен в городскую больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Уточняется, что ребенок получил переломы рук и ног.

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