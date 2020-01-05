В Польше предотвратили убийство министра юстиции

По подозрениям в убийстве нескольких граждан и подготовке покушения на министра юстиции страны Яна Зебро и прокурора, занимающимся делом против наркомафии, был задержан 28-летний мужчина. Об этом сообщает радиостанция Jedynka.

Следствие считает, что он виновен в сбыте крупной партии наркотиков, а также подготовке заказного убийства.

Отмечается, что злоумышленника задержали в ходе операции полиции против продавцов наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что он должен был дать €23,5 тысячи евро подельнику, который должен был убить министра юстиции, а также прокурора. Однако этого не произошло.