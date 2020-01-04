Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Бакунина, где из-за файеров и дымовых шашек, которыми воспользовались злоумышленники, было затруднено автомобильное движение.

Кроме того, молодые люди пугали прохожих и выкрикивали нацистские лозунги.

Уточняется, что на момент приезда наряда полиции злоумышленники закончили свою «акцию». Правоохранители занимаются изучением появившегося в сети ролика с инцидентом.