Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
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Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Бакунина, где из-за файеров и дымовых шашек, которыми воспользовались злоумышленники, было затруднено автомобильное движение.
Кроме того, молодые люди пугали прохожих и выкрикивали нацистские лозунги.
Уточняется, что на момент приезда наряда полиции злоумышленники закончили свою «акцию». Правоохранители занимаются изучением появившегося в сети ролика с инцидентом.