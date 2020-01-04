В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на Суворовский отдел полиции в Одессе.

Как отмечается, женщина пригласила экс-супруга в гости, после развода они поддерживали дружеские отношения.

Между собеседниками возникла словесная перепалка, в результате хозяйка квартиру схватила скалку и несколько раз ударила бывшего мужа по голове. 43-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

После произошедшего женщина позвонила в полицию и сообщила, что над ней было совершено домашнее насилие. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп мужчины с разбитой головой и хозяйку дома в окровавленной одежде.

Злоумышленницу задержали по подозрению в умышленном убийстве.

В настоящий момент избирается ера пресечения в отношении подозреваемой.