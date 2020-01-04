Тело ребенка найдено на месте пожара в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на месте пожара частного дома обнаружили тело ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на субботу, 4 января, в селе Горькая Балка в Советском округе. При пожаре также погибли трое взрослых.

Пожар начался около 00.50 мск, ликвидировать его удалось в 3.40 мск.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

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