Тело ребенка найдено на месте пожара в Ставропольском крае
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В Ставропольском крае на месте пожара частного дома обнаружили тело ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на субботу, 4 января, в селе Горькая Балка в Советском округе. При пожаре также погибли трое взрослых.
Пожар начался около 00.50 мск, ликвидировать его удалось в 3.40 мск.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
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