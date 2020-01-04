Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

Уссурийский стоматолог избил пациентку, когда она пришла к нему с больным ребенком на руках, сообщает телеканал »Россия 24».

Молодая женщина обратилась в клинику за помощью, так как у ее маленького ребенка болел зуб, из-за которого он не мог есть. Однако доктор отказал в приеме без объяснения причин. Когда женщина попросила написать причину отказа в письменной форме, стоматолог начал игнорировать ее. Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.

Как уточнил канал, в результате действий врача женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.

В настоящее время этим делом занимается СК.