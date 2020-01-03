Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Самаре
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В Самаре семья из четырех человек отравилась угарным газом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.
В МЧС уточнили, что отравились 35-летние мужчина и женщина, а также трехлетний мальчик и девятилетняя девочка.
Отмечается, что никто не погиб. Взрослые получают амбулаторную медицинскую помощь, а дети госпитализированы.
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы газового проточного водонагревателя.