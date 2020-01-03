В Волгограде прохожие спасли женщину-таксиста от напавшего на нее с ножом пассажира
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В Волгограде пассажир нанес несколько ударов ножом в лицо женщине-таксисту, отказавшись платить за проезд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на пятницу, 3 января.
Когда пострадавшая стала звать на помощь, ее услышали стоящие недалеко мужчины. Они прибежали и спасли ее от рук злоумышленника.
В настоящее время мужчина задержан.
По данным МВД, он ранее был трижды судим.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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