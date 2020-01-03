В Красноярском крае арестовали главу района по подозрению во взяточничестве

В отношении главы Козульского района Красноярского края возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным СК, 31 декабря 2019 года подозреваемый получил от местного бизнесмена 100 тыс. рублей в качестве части взятки в размере 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

Отмечается, что чиновник частично признал вину.

«Следствие не исключает, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и будут установлены новые факты», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере за незаконные действия).

На сайте администрации Козульского района сообщается, что с 31 июля 2015 года муниципалитетом руководит Федор Гардт.

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