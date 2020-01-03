Прокуратура проверяет информацию об избиение заключенных в СИЗО в Кемеровской области

Прокуратура приступила к проверке после опубликованного в СМИ видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Ранее в сети появилось видео, на котором было видно, как сотрудники СИЗО бьют заключенных и кричат на них. Ролик был снят в 2017 году.

В прокуратуре отметили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

«Организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, о результатах проверки будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В ГУ ФСИН Кемеровской области сообщили, что все нарушившие права заключенных уже понесли наказания.

Материалы проверки были переданы в следственные органы.

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