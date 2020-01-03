В Москве угнали Rolls-Royce у 18-летнего владельца

В Москве угнали элитный автомобиль Rolls-Royce у 18-летнего владельца. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, инцидент произошел на Ярославском шоссе.

Грабитель вытолкнул владельца автомобиля из салона, сел за руль и уехал в неизвестном направлении в сопровождении двух других машин.

Юноша обратился в полицию несколько раз. Спустя несколько часов после первого обращения он попросил не рассматривать его заявление, на следующий день он заявил об угоне.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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