В Москве угнали Rolls-Royce у 18-летнего владельца
В Москве угнали элитный автомобиль Rolls-Royce у 18-летнего владельца. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Как отмечается, инцидент произошел на Ярославском шоссе.
Грабитель вытолкнул владельца автомобиля из салона, сел за руль и уехал в неизвестном направлении в сопровождении двух других машин.
Юноша обратился в полицию несколько раз. Спустя несколько часов после первого обращения он попросил не рассматривать его заявление, на следующий день он заявил об угоне.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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