Стало известно, какие страны россияне предпочли посетить в январе

Россияне предпочитают в январе отдыхать в Италии, Таиланде, Германии, Армении и Турции. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как отмечается, на эти направления было продано больше всего билетов в первый месяц года.

При этом в 2018 году Турция была лишь на девятом месте в рейтинге, а Грузия входила в пятерку лидеров. Также увеличилось количество проданных билетов в Армению.

Из российских городов граждане намерены посетить в текущем месяце Москву, Санкт-Петербург и Сочи, не менее популярен Краснодар и Ростов-на-Дону.

При этом, по сравнению с предыдущими показателями, на 3% увеличилось число одиночных билетов.