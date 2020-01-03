В результате наводнения в Индонезии погибли 43 человека
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в результате наводнения в индонезийской столице Джакарте и близлежащих городах погибли по меньшей мере 43 человека. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
По данным на вечер 2 января, более 400 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома и перебраться в укрытия.
Известно, что часть Джакарты и близлежащие города оказались затоплены из-за ливней, начавшихся во вторник, 31 декабря.
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