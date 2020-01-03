Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что 44-летний мужчина праздновал Новый год в селе Мельничное со своими коллегами в рабочем помещении на пилораме.

Затем злоумышленник, узнав, что его друг сжег шапку, убил его, а второму коллеге предложил спрятать тело. После отказа он убил и второго приятеля как свидетеля.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Принимается решение об избрании срока на его заключение под стражу.