Школьники из Польши устроили представление на тему Освенцима

В Польше школьники поставили танцевальный номер на тему концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Отмечается, что на сцене участвовали две группы детей: обритые в тюремных робах и те, кто изображал офицеров-надзирателей СС. В качестве декораций на заднем фоне была изображена колючая проволока.

В конце выступления, по данным СМИ, была инсценирована сцена травли людей газом. После представления один из родителей заявила, что Германия обязана Польше компенсацией за действия нацистов.

Музей Освенцима прокомментировал в Twitter данный инцидент и подчеркнул, что режиссерам сценки не хватает «элементарной чувствительности», необходимой, чтобы учить детей такой «сложной и трагической истории».