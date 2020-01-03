СМИ узнали о нахождении министра Судана в разбившемся Ан-12 до взлета
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Суданская газета Sudan Tribune рассказала о том, что минстр юстиции страны Насреддин Абдель Бари находился в самолете Ан-12, который потерпел крушение.
Отмечается, что министр покинул борт за несколько минут до взлета.
Уточняется, что он был в составе правительственной делегации в Эль-Генейне и должен был вернуться в Хартум.
Ранее вечером 2 января самолет Ан-12 разбился спустя пять минут после взлета в аэропорту в Эль-Генейне. В результате крушения погибли 18 человек.
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