Пожарные США сделали новогодний снимок рядом с горящим домом

Американские пожарные в Детройте сделали сделали новогоднее фото рядом с горящим домом. Снимок был опубликован в Facebook пожарной части.

Уточняется, что под снимком значилась подпись «Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи!».

Комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джонс заявил CNN, что подобные фото являются неуместными, инцидент будет расследован.

По словам самих спасателей, дом был пуст, а возгорание на момент их приезда было слишком опасных для самих работников спасательных служб.