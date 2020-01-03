Украинец бросил гранату в соседский двор
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В Донецке мужчина бросил во двор знакомых гранату. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Отмечается, что инцидент произошел 1 января в городе Авдеевка. В результате ранения получил 62-летний местный житель.
По предварительным данным, 36-летний злоумышленник оказался недоволен тем, что его «выпроводили» из дома соседей.
Уточняется, что он был задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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