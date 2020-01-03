Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек

В результате падение военного самолета Ан-12 в Судане погибли 18 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

По его данным, катастрофа произошла в четверг вечером, 2 января, через пять минут после взлета воздушного судна из аэропорта Эль-Генейна. По неизвестной причине самолет упал. Погибли семь членов экипажа, а также три судьи и восемь гражданских лиц, среди которых были дети.

На данный момент ведется расследование.

Как ранее сообщал Reuters, крушение самолета произошло на базе в Западном Дарфуре, где в последнее время были зафиксированы смертельные столкновения между этническими группами.

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