Свыше 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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В столичных аэропортах было задержано и отменено более 30 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».
По данным на 23.56 (мск), в Домодедово задержано девять рейсов и восемь — отменено.
Кроме того, во Внуково задержано 10 рейсов.
В свою очередь, в Шереметьево задержано шесть рейсов.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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