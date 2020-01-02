Во ФСИН рассказали о наказании виновных в применении силы в СИЗО Кузбасса

В ГУ ФСИН Кемеровской области рассказали, что все нарушившие права заключенных уже понесли наказания, передает ТАСС.

Ранее в сети появилось видео, на котором было видно, как сотрудники СИЗО бьют заключенных и кричат на них.

По данным службы исполнения наказаний, этот ролик был снят в 2017 году. Подобное обращение с заключенными происходило в СИЗО-4. После этого там была проведена служебная проверка и всех виновных привлекли к строгому дисциплинарному наказанию.

«Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь», — добавили во ФСИН.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В СИЗО Одессы пьяные заключенные убили сокамерника