Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/850/12886850/RIAN_6118765.HR-pic905-895x505-13026.jpg">

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю. Кадры опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Момент падения самолета среди ночи позволил запечатлеть фонарь, который освещал место падения. На кадрах видно, что самолет на скорости снижается. Далее он врезает в столб и свет в районе падения воздушного судна гаснет.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был обнаружен на земле рядом с жилыми домами после того, как пропал с радаров. Всего на борту было 98 человек. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек. Кроме того, 49 находившихся в лайнере человек пострадали.

По версиям следствия, инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки экипажа, технической неисправности или работы навигационных служб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

— В Казахстане началось прощание с жертвами авиакатастрофы

— Черный ящик с упавшего в Казахстане самолета передали для расшифровки в Москву