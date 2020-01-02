Националисты в шапках Санта-Клауса разгромили бары Мариуполя «по просьбе ребенка»

В сети появилось видео, на котором показаны нападения неизвестных в шапках Санта-Клауса на питейные заведения Мариуполя на Украине. Об этом сообщают «Известия», прикрепляя соответствующую запись.

Вначале видео слышен закадровый голос ребенка, который молится и просит закрыть городские «наливайки», чтобы его отец перестал злоупотреблять алкоголем. Далее показана нарезка нападений на бары и кафе города под новогоднюю музыку.

На кадрах видны неизвестные в шапках Санта-Клауса, которые громят заведения и избивают посетителей. Известно, что в результате одного нападения пострадали четыре человека.

По некоторым данным, инциденты произошли в конце декабря. Предполагается, что нападающими были националисты.

На данный момент правоохранители Мариуполя завели уголовные дела по факту хулиганства.