В Москва-реке обнаружили труп мужчины

В Москва-реке в районе Раушской набережной обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах..

Как отмечается, труп 28-летнего мужчины обнаружили около 4.00 1 января. На нем была светлая рубашка, черная куртка, джинсы и ботинки.

В карманах погибшего нашли паспорт и номерок от гардероба речного теплохода «Ривер-Флотилия».

По словам источника, признаков насильственной смерти на теле не зафиксирован.

По предварительным данным, москвич умер за час до обнаружения.