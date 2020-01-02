В Москве более тысячи пар хотят пожениться в «красивые» даты февраля

Москвичи подали более тысячи заявлений в городские ЗАГСы для регистрации браков в «красивые» даты февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как отмечается, жители столицы отдали предпочтение 2, 20 и 22 февралю.

По словам Раковой, из-за большого количества заявлений в Москве дополнительно будут действовать три отдела ЗАГС 2 февраля и торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля.

Она также отметила, что на 20 февраля 2020 года подано уже более 700 заявлений.

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