СК начал проверку после гибели школьника в Якутии в новогоднюю ночь

Следственный комитет России приступил к проверке после того, как в Якутии в новогоднюю ночь умер школьник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК по региону Надежду Дворецкую.

Как отмечается, инцидент произошел в Таттинском районе республики.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смерти подростка.

По данным представителя СК, на погибшем не было обнаружен признаков насильственной смерти.