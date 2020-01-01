В новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн россиян

В различных массовых мероприятиях в новогоднюю ночь в России приняли участие около 6,5 млн человек. передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, во время празднования Нового года около 67,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов работали для обеспечения правопорядка.

Отмечается, что также привлекались военнослужащие Росгвардии.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 млн человек, из них 1,1 млн отдыхали на Тверской улице и в центре города.