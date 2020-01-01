У московской пенсионерки в магазине украли сумку с более 10 млн рублей

В Москве в магазине у пенсионерки украли сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей, передает ТАСС.

Сообщается, что кража произошла 31 декабря.

«31 декабря неизвестный, находясь в магазине, из тележки для продуктов совершил кражу сумки, в которой находились сотовый телефон, 10 млн рублей, принадлежащие пенсионерке, а затем скрылся», — сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).