Житель Удмуртии зарезал попросившего закурить прохожего
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Мужчина ударил ножом двух прохожих в новогоднюю ночь в удмуртском Сарапуле, один из них погиб, второго удалось спасти. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По данным ведомства, в новогоднюю ночь двое мужчин 28 и 33 лет попросили у прохожего закурить. Вместо сигареты он достал нож и нанес обоим ранения.
Нападавшим оказался 43-летний ранее судимый местный житель.
При этом СК отмечает, что обе жертвы также были ранее судимы.
Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
Заведено уголовное дело.