Житель Удмуртии зарезал попросившего закурить прохожего

Мужчина ударил ножом двух прохожих в новогоднюю ночь в удмуртском Сарапуле, один из них погиб, второго удалось спасти. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

По данным ведомства, в новогоднюю ночь двое мужчин 28 и 33 лет попросили у прохожего закурить. Вместо сигареты он достал нож и нанес обоим ранения.

Нападавшим оказался 43-летний ранее судимый местный житель.

При этом СК отмечает, что обе жертвы также были ранее судимы.

Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Заведено уголовное дело.