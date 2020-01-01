Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.

В своей речи украинский лидер сказал о наличии большого количества эпизодов в истории страны, которые объединяют граждан.

Зеленский сказал, что украинцы научились периодически быть единой страной и добавил, что в наступающем году гражданам стоит быть единым государством каждый день.

По его мнению, это должна стать национальной идеей Украины.

Он призвал украинцев ответить себе вопрос «кто я?».

«В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заключил он.

Отмечается, что во время своего новогоднего поздравления Зеленский переходил на русский и крымско-татарский языки.

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