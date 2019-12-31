Захарова назвала самый радостный момент 2019 года

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает возвращение на родину россиянки Марии Бутиной самым тяжелым, но в тоже время радостным моментом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что «это было всё в одном».

«Это дорога длиною в полтора года,» — сказала Захарова.

Как известно, осужденная в США за шпионаж Бутина 26 октября прибыла в Москву.

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