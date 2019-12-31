В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечается, во дворце бракосочетаний №4 молодоженам предложили обойтись без церемонии.

Однако, как утверждают Светлана и Сергей, они подавали заявление именно для торжественной регистрации.

В ЗАГСе им заявили, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. Также молодые люби получили письменный отказ.

Молодоженам предложили прийти в другой день и в другом виде, либо расписаться в кабинете работника ведомства. Также молодые люби полуичли письменный отказ.

В ЗАГСе от комментариев для СМИ отказались.