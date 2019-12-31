Появилось видео с новогодним поздравлением Путина
На YouTube выложили новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам.
В ходе выступления российский лидер поздравил их с Новым годом, а также пожелал им мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания.
Кроме того, он призвал сограждан «сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему».
«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Наше единство — это основа достижения любых, самых высоких целей», — сказал Путин на видео.
Отмечается, что первыми его обращение увидели в Анадыре и Петропавловске-Камчатском, поскольку там Новый год наступил в 15:00 мск.
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