Облившему трех девушек кислотой ставропольцу вынесли приговор

В Ставропольском крае суд вынес обвинительный приговор в отношении Шамиля Чапарова, который в 2017 году облил кислотой трех школьниц в Буденновске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 20 июня 2017 года Чапаров выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки. Через три дня он сделал то же самое с другими встречными в городе девушками 15 и 16 лет. Потерпевшие получили ожоги разной степени тяжести.

В результате суд приговорил Чапарова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.