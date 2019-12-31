Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню

Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА «Новости» врачи.

Полностью отказаться от посещения бани следует людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней почек, проблем с печенью и заболеваний дыхательной системы в тяжелой степени, заявил врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Кроме того, некоторые кожные заболевания также могут стать противопоказанием для посещения бани.

Также противопоказанием для посещения парилки является алкогольное опьянение, подчеркнул профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Леонид Лазебник.

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