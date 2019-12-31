МЧС России перешло в режим повышенной готовности на новогодние праздники

Подразделения МЧС России перешли в режим повышенной готовности на время новогодних праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Режим повышенной готовности введен на период с 31 декабря по 9 января.

Организованы усиленные дежурства сотрудников МЧС в местах массовых новогодних мероприятий, проводятся совместные рейды с полицией по местам стихийной продажи пиротехники, заявили в пресс-службе.

Также подразделения ведомства будут дежурить на всех рождественских богослужениях в ночь с 6 на 7 января.

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