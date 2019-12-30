Папа Римский призвал поговорить с семьей без смартфонов

Папа Римский Франциск обратился к людям с призывом оставить смартфоны и пообщаться с близкими. Об этом сообщает «Би-би-си».

Во время своей речи перед паствой на площади Святого Петра в Ватикане иерарх напомнил о семье Иисуса Христа, члены которой общались и работали друг с другом.

Прямое общение с близкими, к которому призвал глава католической церкви, он назвал «заданием», на которое нужно обратить внимание.

«Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах», — подчеркнул папа Римский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Папа Римский призвал мировых лидеров к миру без ядерного оружия

— Папа Римский Франциск сравнил современность с временами Гитлера

— Никакого варварства: Папа Римский обратился к Кремниевой долине