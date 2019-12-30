Заправка воспламенилась под Челябинском
В Челябинской области в городе Сатка горит АЗС на улице 100-летия комбината Магнезит. Об этом сообщает портал «Саткинский рабочий».
По предварительным данным, перед пожаром на АЗС был слышен взрыв. На кадрах опубликованного в социальных сетях ролика видно, как огненных столб поднимается над АЗС.
Отмечается, что в результате ЧП пострадал один человек, погибших нет.
На месте работают сотрудники МЧС.
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