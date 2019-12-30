Суд арестовал второго задержанного за подготовку к терактам в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Никиту Семенова, который был задержан за подготовку к терактам в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Семенов был арестован до 29 февраля 2020 года по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

До этого суд также заключил под стражу местного жителя Георгия Чернышева, которого также задержали за подготовку к терактам.

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