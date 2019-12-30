Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ожидаемого мокрого снега и гололедице в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно прогнозам синоптиков, с 17.00 30 декабря до 10.00 часов 31 декабря в Москве ожидаются гололед, метель, снег, налипание мокрого снега.

Жителям и гостям столицы порекомендовали быть внимательными и осторожными и не оставлять детей без присмотра.

Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.