Суд отказался судить экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке
Мещанский суд Москвы не стал рассматривать в особом порядке уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Масляева единственная из фигурантов пошла на сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.
Согласно решению суда, уголовное дело Масляевой будут рассматривать в уголовном порядке 13 января.
Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.
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