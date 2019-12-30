Суд отказался судить экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке

Мещанский суд Москвы не стал рассматривать в особом порядке уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Масляева единственная из фигурантов пошла на сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.

Согласно решению суда, уголовное дело Масляевой будут рассматривать в уголовном порядке 13 января.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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