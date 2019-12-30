В магазине в центре Берлина произошла стрельба

Неизвестный открыл огонь в магазине в центре Берлина. Об этом сообщает ТАСС.

Так злоумышленник произвел несколько выстрелов в одном магазине.

Отмечается, что в районе Фридрихштрассе проходит операция по его поимке.

Информация о пострадавших не уточняется.

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